Bordesholm

Im Wasser vor dem Seeterrassen-Kiosk wird der Bauhof ein Fundament errichten und dort den „Baum der Freundschaft“ installieren – als Symbol der Partnerschaft Bordesholm-Kekava. Das aus zwei Granitstelen bestehende, rund anderthalb Meter hohe Werk hat der lettische Künstler Guntis Pandars gefertigt.

70-köpfige Delegation kommt aus Kekava

Zur Jubiläumswoche der deutsch-lettischen Partnerschaft erwartet der Bordesholmer Partnerschaftsverein eine bis zu 70-köpfige Delegation aus Kekava. Neben der Bürgermeisterin Victoria Baire sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung reisen auch ein Chor sowie Musiker, Tänzer und weitere Künstler an.

Ausstellung, Chormusik und Tanz

Neben der Kunstwerk-Einweihung an der Badeanstalt haben die Macher um den Partnerschaftsvereins-Vorsitzenden Manfred Osbahr weitere attraktive Programmpunkte vorbereitet. So wird ebenfalls am 15. September um 15 Uhr die bereits vor vier Wochen beim Jubiläumsfest in Kekava gezeigte Ausstellung „25 Jahre Partnerschaft“ im Museum auf der Klosterinsel eröffnet. Eine Stunde später beginnt in der Galerie Göldner eine Vernissage zu einer Schau mit Werken der lettischen Künstler Muzis und Licitis.

Um 19 Uhr startet die zentrale Festveranstaltung in der Klosterkirche. Neben Ansprachen und Ehrungen präsentiert sich der lettische Chor Mozaika sowie die Bordesholmer Liedertafel, im Anschluss tritt ein lettisches Tanz- und Musikensemble auf dem Lindenplatz auf.