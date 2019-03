Bovenau

Noch vor wenigen Tagen ließ Träuptmann die Frage nach einem Rücktritt unbeantwortet. Entsprechende Gerüchte waren im Dorf im Umlauf. Der Politiker erklärte am Dienstag, er wolle in der Fragestunde am Anfang der Gemeindevertrersitzung seinen Verzicht erklären.

Details am Donnerstag

Er erwarte eine entsprechende Frage von Zuhörern. Dann wolle er seinen Schritt begründen. Zum offenbar seit einiger Zeit schwelenden Konflikt sagte er: "Ich wollte das Amt Eiderkanal fachlich stärker in die Arbeit der Ausschüsse und der Gemeindevertretung einbinden." Weitere Details wolle er nicht nennen, er wolle der Sitzung am Donnerstag nicht vorgreifen.

Offene Frage

Nach seinem Rücktritt wolle er die Sitzung verlassen. Er habe aber die Absicht, weiter in der Gemeindevertretung zu bleiben. Die Frage, ob er die CDU-Fraktion verlassen will, habe er für sich noch nicht abschließend entschieden. Zuletzt hatte Träuptmann in der Haushaltssitzung im Dezember gegen die CDU gestimmt.

Ambrock will Bürgermeister werden

Die Wahl eines neuen Bürgermeisters ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Daniel Ambrock, der Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft WiB, kündigte an, er werde kandidieren. "Es wäre dem Wähler nicht zu erklären, das nicht zu tun."

Ambrock ist zurzeit stellvertretender Bürgermeister. Er übernimmt am Donnerstag vorerst die Amtsgeschäfte. Nach der Kommunalwahl kandidierte Ambrock im Juni vergangenen Jahres gegen Träuptmann und unterlag in einer spannenden Abstimmung nur knapp.

