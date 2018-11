Der Hauptweg auf dem Friedhof in Bovenau ist bereits neu angelegt. Junge Rotdornbäume säumen ihn. Aber noch endet der Blick am Ende des Hauptweges im Gebüsch. Das soll sich ändern. Es gibt ein Konzept für die Verschönerung. Schritt für Schritt will die Kirche Vorschläge umsetzen.