Bovenau

Neben dem Schiff und der Pumpe ist das Klettergerüst ein Problemfall auf dem Gelände der Kita. Es ist nicht gesperrt, die Gemeinde müsste es aber dringend reparieren, sagen der neue Bürgermeister Nikolaus Träuptmann, die Sozialausschuss-Vorsitzende Ilme Bartels und Sandra Günther vom Amt Eiderkanal.

25.000 Euro Soforthilfe

Das ist der Plan fürs Kita-Gelände: Schiff und Kletterturm will die Gemeinde ersetzen, Pumpe und Sandkasten reparieren. Sie plant dafür 25.000 Euro im Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr. Die Gemeindevertretung soll diesen im September beschließen.

Konzept für die Spielplätze

Weitere 20.000 Euro wolle die Gemeinde im kommenden Jahr für die Spielplätze in Ehlersdorf, an der Ahornallee und im Naturerlebnisraum ausgeben. Sie will neue Geräte anschaffen und ein Spielplatzkonzept aufstellen.

Erstmals Spielgeräte gesperrt

Mit der Schaukel im Naturerlebnisraum Wakendorfer Mühle sowie der Wasserpumpe und dem Holzschiff auf dem Kita-Gelände wurden nach Angaben des Amtes Eiderkanal und der Gemeinde erstmals Spielgeräte gesperrt.

Spielplatz-Tüv

Eine zertifizierte Fachfirma aus Hamburg habe die Schäden vor wenigen Wochen bei einer Art Spielplatz-Tüv festgestellt, erklärte Sandra Günther am Mittwoch. Die Angestellte ist im Amt Eiderkanal für die Liegenschaftsverwaltung zuständig.