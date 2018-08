Die Gemeindevertretung in Bovenau hat am Donnerstagabend geklärt, wohin das Regenwasser des Anbaus an die Kita Rappelkiste fließen soll: In die Kanalisation zu den Klärteichen in Wakendorf. Der Beschluss fiel einstimmig. Der Anbau soll zum Jahresende fertig sein. Die Arbeiten haben begonnen.