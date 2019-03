Bovenau

Der CDU-Politiker war nur neun Monate im Amt. Er löste im Juni vergangenen Jahres Jürgen Liebsch (CDU) ab, der ein Vierteljahrhundert Bürgermeister in Bovenau war. Amtierender Nachfolger von Träuptmann ist jetzt sein bisheriger Stellvertreter Daniel Ambrock von der Wählergemeinschaft WiB. Dieser kündigte an, er wolle in der nächsten Gemeindevertretersitzung für das Amt des Bürgermeisters kandidieren.

"CDU-Fraktion ließ mich fallen"

"Ich war stolz, dass als ich von der CDU für das Bürgermeisteramt vorgeschlagen wurde", sagte Träuptmann in seiner Abschiedsrede. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. "In meinen Augen hat mich meine Fraktion fallen gelassen, obwohl sie mir fachlich nichts vorwerfen konnte", sagte der Politiker nach seinem Rücktritt dieser Zeitung.

Er spielte damit unter anderem auf die Zeit nach der Haushaltssitzung der Gemeindevertretung an. Träuptmann hatte gegen Johannes Jacobs, CDU-Fraktionschef und Vorsitzender des Finanzausschusses, gestimmt.

"Meine Partei"

Nach seinem Rücktritt, den er vor wenigen Tagen ankündigte, wolle er weiter in der Gemeindevertretung arbeiten. Träuptmann ließ offen, ob er auch in der CDU-Fraktion bleibt. "Ich möchte weiter im Sinne der Gemeinde und im Sinne meiner Partei, der CDU, weiterarbeiten." Bemerkenswert ist die Botschaft zwischen den Zeilen: Der Politiker sprach von "meiner Partei" aber nicht von "meiner Fraktion".

Nach seinem Rücktritt verließ der 62-Jährige - wie angekündigt - den Sitzungssaal. "Er will sich das heute nicht weiter antun", kommentierte ein Zuhörerin. Viele Besucher umarmten Träuptmann und schüttelten ihm die Hand.

