Bovenau

Bürgerhaus, Feuerwehrhalle, Gymnastiksaal, Kita, Hort: Das alles ist untergebracht in der Liegenschaft An der Kirche 22 in Bovenau. Rund 1.300 Quadratmeter überbaute Fläche. Das Regenwasser fließt in die Kanalisation, vermischt sich dort mit dem Abwasser aus dem tiefer gelegenen Dorf und läuft weiter zu den nahe gelegenen Wakendorfer Klärteichen.

"Regenwasser spült die Kanalisation"

Das soll so bleiben, auch das Regenwasser vom Dach des Kita-Anbaus soll hinzukommen, meint Johannes Jacobs (CDU), Chef des Bovenauer Finanzausschusses. Das sei die günstigste Lösung. Sinnvoll sei sie obendrein: "Wir brauchen das Oberflächenwasser. Das spült die Kanalisation."

Hart am Limit?

Nils Eichberg, Chef des Bauamts im Amt Eiderkanal, versteht das Argument. Er fragt sich aber, ob die Entwässerungsanlage des Gebäudekomplexes An der Kirche 22 nicht schon jetzt hart am Limit ist und künftige Starkregen aushält. "Ich weiß es nicht."

Thema der Gemeindevertretung

Und so ist "die Planung einer zukunftsfähigen Regenwasserentwässerung" Thema in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, 16. August, um 19 Uhr im Uns Huus. Ein solches Gutachten könnte 3.000 bis 7.000 Euro kosten, meint Eichberg. Geld, dass die Gemeinde sparen könnte, findet Jacobs. Bovenaus neuer Bürgermeister Nikolaus Träuptmann (CDU) ist indes an Daten und Fakten interessiert.

Sickermulde oder Auffangbecken

Es gibt Alternativen zur Einleitung in den Mischwasserkanal - zumindest für das Regenwasser des Anbaus, sagen die Vertreter von Gemeinde und Amt: Eine Sickermulde auf dem Gelände der Kita, ein Auffangbecken im benachbarten Naturerlebnisraum Wakendorfer Mühle.