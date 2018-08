Kronshagen

Den ersten Vorstoß hatte die CDU-Fraktion bereits im April gemacht. Damals sah der Antrag noch eine rein sportliche Nutzung vor. Auf dem nördlichen Teil sollte eine DFB-Kleinspielfläche für den TSV und auf dem südlichen Teil ein Bewegungsparcours errichtet werden. Dann kamen die Kommunalwahl und an diesem Montag ein interfraktionelles Gespräch mit der SPD. Die Folge: Beide Fraktionen legten einen Änderungsantrag vor, der auch der „ökologischen Aufwertung“ des Platzes Rechnung trägt und einen breiten Beteiligungsprozess einleitet.

Mögliche Nutzer und Anwohner sollen beteiligt werden

„Noch in diesem Jahr soll gemeinsam mit Sportvereinen und -gruppen sowie Schulen, aber auch weiteren Nutzergruppen, wie Individual-Breitensportlern, älteren und jungen Menschen sowie Menschen mit Behinderung, ein Bewegungsparcours entwickelt werden, der den Grandplatz zu einem öffentlichen Ort für ein möglichst breites Nutzerspektrum – einem Generationenpark – werden lässt“, heißt es in dem Antrag von CDU und SPD.

Anwohner befürchten Lärm und Licht

Anwohner vom Grasweg sagten bereits in der Sitzung ihre Meinung. „Wir wollen nicht rund um die Uhr Lärm und Licht haben“, stellte eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, klar. Sie verwies auf einen Vertrag, den ihre Familie vor Jahren mit der Gemeinde geschlossen habe. Dieser setze den vom Sportplatz ausgehenden Emissionen enge Grenzen. „An diesem Korsett war die Anlage eines Kunstrasenplatzes gescheitert“, fügte sie hinzu. Anwohner Uve Lucks nahm Bezug auf den Abschlussbericht über die 2014 begonnene Testphase einer ökologischen Aufwertung des Platzes und plädierte für die Anlage einer Grünfläche: „Davon hat Kronshagen nicht so viele.“

Grüne plädieren für eine "ökologische Nische"

Mit der Schaffung einer „ökologischen Nische“, die Nahrung für bedrohte Insekten bietet, liebäugeln auch die Grünen. Ulrike Khuen-Rauter wies zudem auf vermutlich „immense Kosten“ für die Beseitigung der Altlast hin. Im Boden liegt eine fünf Zentimeter dicke Sperrschicht, die mit Schadstoffen belastet ist. Bereits 2012 waren für die Entsorgung des Sondermülls Kosten in Höhe von knapp 100.000 Euro ermittelt worden. Robert Schall (SPD) konnte sich vorstellen, das Altlast-Material konzentriert auf dem Gelände zu belassen. Gudrun Rempe (Grüne) zeigte sich verwundert, dass der Antrag keine Kosten/Nutzen-Analyse enthalte: „Das ist fahrlässig.“