Kiesabbau im bisherigen Landschaftsschutzgebiet, neue Gewerbeflächen mit einem kommunalen Partner und ein Wachstum der Wohngebäude um 15 Prozent: So sieht die Vision „Grevenkrug 2030“ aus, deren Realisierung die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Montagabend angeschoben hat.