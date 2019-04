Nortorf

Hoher Funkenflug am Donnerstagabend im Gusswerk Nortorf. Am späten Donnerstagabend wurden mehrere freiwillige Feuerwehren zusammen mit dem Rettungsdienst und dem leitenden Notarzt zu einem Feuer alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache brannte in einem Behälter vor der Werkshalle flüssiges Metall. Durch Funken brannte zudem ein Teil des Hallendachs und mit der Drehleiter löschte die Feuerwehr das Dach ab. Mindestens drei Personen wurden leicht verletzt - sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der gesamte Betrieb wurde vorübergehend evakuiert, die Mitarbeiter vom Rettungsdienst gesichtet.

Von Daniel Friederichs