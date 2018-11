Kronshagen

Wer sich am Wochenende schon mal auf die Suche nach kleinen oder auch großen Geschenken machen wollte, der konnte im Bürgerhaus auf seine Kosten kommen. Mehr als 30 Aussteller der unterschiedlichsten Kategorie boten dort ihren Werke an. Ganz neu dabei war Olaf Fischer aus Kiel. Fischer, der als Knoten-Ole bekannt ist, hatte interessante Schmuckstücke, Knotboards und ungewöhnliche Gebrauchsgegenstände aus Kordel oder Leder im Angebot. Auch schmückten schöne, selbst genähte Rucksäcke aus Leder seinen Stand. „Bei mir wird alles selbst gemacht, es gibt keine Maschinen“, betonte Fischer. Ganz zufrieden war er mit seiner Premiere allerdings nicht: „Bislang läuft es noch nicht so gut.“

Für Gestecke zu früh

Anders sah es bei Annemarie Zerbin aus Preetz aus. Seit rund zehn Jahren ist sie als Ausstellerin dabei, mit rund 40 bis 50 Kränzen im Gepäck reiste sie am Sonnabend an. „Für Gestecke ist es ja noch zu früh, aber Kränze, besonders mit weißer Dekoration, gehen wunderbar“, sagte sie. Auch am Nachbarstand lief es rund. Susanne Trociewicz ist ebenfalls seit zehn Jahren dabei, neu bei ihr waren unter anderem Werkstücke aus Beton. „Die halten auch unseren Winden stand“, erklärte sie. Gisela Wilkowei aus Kronshagen ist ständiger Gast beim Handwerkermarkt. „Eine Kleinigkeit finde ich fast immer“, gestand sie und fügte hinzu: „Eigentlich hat man ja schon vieles.“

Spenden gehen an Vereine und Verbände

Seit vielen Jahren gehören Günther Neumann und Klaus-Dieter Ihlow zu den Organisatoren. „Unser Förderkreis zur Unterstützung gemeinnütziger Vereine und Verbände von Kronhagen und Umgebung hat es sich vor vielen Jahren bereits zur Aufgabe gemacht, Vereine durch Spenden aus dem Kaffee-und-Kuchen-Verkaufs zu unterstützen“, erklärt Ihlow das Prozedere.

Seit 2001 finden die Ausstellungen (im Frühjahr und im Herbst) in den Räumen des Bürgerhauses statt. Gespendet wurde bereits an die unterschiedlichsten Organisationen: DRK, Haus der Jugend, Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche und Klinik-Clowns gehörten unter anderem dazu.

