Der Traum von „Wohnen und Gewerbe am See“ in Bordesholm ist vorbei. 2001 trat der B-Plan 26, der die Veränderung der ehemaligen Kieler Tischfabrik (Kitifa) im Ortsteil Eiderstede zu einem städtebaulichen Filetstück zum Ziel hatte, in Kraft – passiert ist nichts. Nun soll er aufgehoben werden.