In Sachen Wohnbebauung auf Hoffelder Gebiet hat das Dorf der Nachbargemeinde Bordesholm erneut die Grenzen aufgezeigt. Sönke Harder, der in der konstituierenden Sitzung am Montag als Bürgermeister einstimmig wiedergewählt wurde, favorisiert das Areal an der L 49 weiterhin als Gewerbefläche.