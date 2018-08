Quarnbek

Werner Bockmann fährt seit zwölf Jahren fast täglich mit dem Bus, um zur Krankengymnastik nach Kiel zu kommen oder wie am vergangenen Freitag einen Röntgentermin wahrzunehmen. „Um 8.15 Uhr stand ich pünktlich an der Haltestelle Rajensdorfer Weg in bei Stampe, das Taxi, das kam, war voll, und der Fahrer versprach die Leute schnell in Kiel abzuliefern und dann mich abzuholen“, erzählte der 67-Jährige.

Zwei Stunden vergeblich gewartet

Eine Stunde habe er an der Haltestelle gewartet, dann habe er telefoniert, und es sei ihm versprochen worden, dass binnen 15 Minuten ein Fahrzeug da sei. Nach einer weiteren Stunde kam dann der Kleinbus, der regulär im Fahrplan angekündigt war. „Meinen Röntgentermin habe ich verpasst, und muss jetzt acht Wochen auf einen neuen warten.“

Nach Worten von Werner Brockmann ist das kein Einzelfall. Erst in der vergangenen Woche habe das Unternehmen in Felde eine Rollstuhlfahrerin und drei Kinder stehengelassen. „Da das Unternehmen statt mit Kleinbussen oft nur mit normalen Taxis fährt, sind die Fahrzeuge oft schon voll, wenn sie ankommen, und die Leute bleiben stehen“, sagte Bockmann.

Unternehmen hat neue Fahrer eingestellt

„Es gab Probleme aufgrund von Personalmangel“, bedauert Wolfgang Ottenberg, Inhaber des Taxirufs Eckernförde. Es sei schwer, am Markt Busfahrer zu finden, deshalb hätte man nur mit kleineren Fahrzeugen fahren können. Drei neue Fahrer habe man jetzt eingestellt. „Damit sollte auch auf der Linie 640 wieder alles ordnungsgemäß laufen.“