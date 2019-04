Bordesholm/Brügge

Seit gut zwei Jahren plant Dr. Gerald Kopp, wissenschaftlicher Leiter des ehrenamtlich von einem Trägerverein geführten Museums Tor zur Urzeit, den Skelettnachbau. Durch den zehnten Geburtstag dürfte das Vorhaben wieder an Fahrt gewinnen, ist sich der Museumsleiter sicher. 13000 bis 20000 Euro kostet das Vorhaben. 5 000 Euro hat der Museumsverein zusammen, 3 000 Euro davon hat die Bordesholmer Sparkasse zugesagt. Firmen, Einrichtungen oder Privatpersonen können Patenschaften beim Skelett übernehmen.

13 Meter land wird die Skelettnachbildung

Gestaltet wird der „Knochen-Plesio“ von der Firma Expo-Nat in Neumünster, die bereits mehrere Nachbildungen für das Museum Tor zur Urzeit gebaut hat. Das Mammut-Baby, der Thyrannosaurus und der Stegosaurus, die vor und im Museum aufgestellt sind, stammen aus der Mache der Firma. 13 Meter land soll die Skelettnachbildung werden.

„Unglaublich“, seufzt Dr. Gerald Kopp grinsend und zeigt dabei auf eine Fotomontage: ein Elasmosaurus, der sich im Bereich der Badestelle aus dem Bordesholmer See empor reckt. Klar, es sei keine reale Aufnahme und es klinkt ein bisschen nach einem Aprilscherz. „Aber vor Millionen von Jahren könnte sich die Szenerie genau so abgespielt haben“, betont der wissenschaftliche Leiter des Museums Tor zur Urzeit.

Versteinerte Reste wurden bei Itzehoe gefunden

Die Elasmosaurier, die zur Gattung der Plesiosaurier und damit nicht zu den Dinosauriern gehören, lebten vor etwa 70 Millionen Euro in der Kreidezeit in den Meeren. Fossilien wurden in den USA und Japan gefunden. Aber irgendwie müssen einzelne Exemplare auch dem heutigen Schleswig-Holstein einen Besuch abgestattet haben, erklärt Kopp.

„Versteinerte Knochen sind vor 20 Jahren auch in der Kreidegrube Kronsmoor in Lägerdorf bei Itzehoe entdeckt worden“, berichtete er weiter. Deshalb gehöre dieser Meeressäuger auch zur schleswig-holsteinischen Entstehungsgeschichte, auf die sich die Einrichtung in ihrer Ausstellung besonders fokussiert hat – wegen der Knochenfunde passt der Elasmosuarus thematisch gut hinein.

Die Plattenechse, wie der Elasmosaurus auch genannt wird, soll in der Museumsscheune an der Decke befestigt werden, so Kopp: „Es soll so wirken, als würde er im Meer nach Fischen jagen.“

Immer informiert: Nachrichten aus Rendsburg