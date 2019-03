Bargstedt

2012 hatte sich eine Ausstellung des Nortorfer Schallplattenmuseums zur Fete entwickelt, erinnerte Pommrehn. Die Ausstellungsbesucher hatten zur Musik „vom Plattenteller“ bis in die Nacht getanzt, die eigentlich nur nebenbei lief. Aus Spaß wiederholten Klaus Pommrehn, Hotelbesitzer Ulf Heeschen und DJ Stefan Schulze den Abend. Es lief.

Die Wehmut nach der Ankündigung, alles sei zu Ende, währte nur kurz:

„Die Geschichte der Internationalen Hitparade ist jetzt erzählt. Wir arbeiten aber an einem neuen Format“, versprach Pommrehn und erntete ein erwartungsvolles „Aaaahh!“

Farbenfrohe und schrille Motto-Outfits

Gehottet wurde ab dem ersten Song im Saal, kurz vor zehn beim Partytanz „Saturday Night Fever“ sogar wie in den 80ern in Formation. Über den Köpfen der Tänzer drehten sich in den Armen der Kronleuchter aufgehängte Single-Schallplatten als stimmige Deko zu den farbenfroh-schrillen Motto-Outfits der Tänzer. Im Disco-Licht leuchteten Schlaghosen, Stirnbänder und wild geschlängelte Muster auf Hippie-Kleidern. Detailverliebte hatten sogar Glitzer-Plateau-Schuhe mit zehn Zentimeter Blockabsatz, Pilotenbrillen in Tropfenform oder Vokuhila-Perücken organisiert.

Viele Gäste bedauerten das Ende

Wie viele Gäste bedauerten die Nortorfer Petra und Torsten Pohl das Ende der Hitparaden-Party. Ihre Freundin Sabine Kirf wollte bis zum Schluss alles geben. „ Abba – das ist ein Lebensgefühl“ erzählte die Hohenwestedterin.

Jörg Lühn war aus Padenstedt für Wolf-Dieter Stubels Begrüßung angereist, die er aus Teenager-Zeiten mitsprechen kann: Mit „Hallo Fans, hallo Freunde!“ begann die „Internationale Hitparade“, die auch durch die dunkle Stimme Stubels Kultstatus hatte.

Für die Partygäste Gesa Schugardt (57) und Hans-Jürgen Kappelle (61) hatte die Party einen privaten Glücksmoment. „Wir haben uns exakt am 16. März vor 40 Jahren kennengelernt,“ erzählte die 57-Jährige.