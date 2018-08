Langwedel

2015 waren an den Bäume die typischen Hinweise für die von Bakterien verursachte Erkrankung entdeckt worden: Die Kastanien „bluteten“ Harz, das sich dunkel färbte. Die Rinden hatten Risse und Dellen. Die Gemeinde entschied nach der Begutachtung durch einen Baumfachmann, dass zwei der alten Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten. Einige Bäume erhielten einen Kronenschnitt. Dicke Äste in den Baumkronen wurden zusätzlich mit Gurtverspannungen gesichert.

Trotz der Hitze zeigen die älteren Bäume sattes Grün

Die Verjüngung im Bestand war wohl die richtige Pflegemaßnahme. „Die Bäume scheinen sich erholt zu haben“, schätzt Heerdegen, der als Blocksdorfer die Bäume täglich sieht. Auch bei hohen Temperaturen behielten die Blätter der älteren Bäume ein sattes Grün, lediglich die eines jüngeren Baums waren schon gelb gefärbt. Vereinzelte, centgroße braune Stellen in den fingrigen Blättern ordnet Heerdegen dem aktuellen Trockenstress zu.

Infiziertes Material darf nicht auf den Kompost

Der ehemalige Umweltausschussvorsitzende Sven Ingwersen stimmte Heerdegens Einschätzung zu. Schon 2016 und 2017 sah es so aus, als ob sich die alten Bäume etwas erholen würden. Er betont: „Bekämpfen kann man die Krankheit Pseudomonas nicht.“ Schnittwerkzeuge, die an den erkrankten Bäumen verwendet wurden, sollten immer desinfiziert werden. Entferntes befallenes Material sollte nicht auf den Kompost geworfen werden. Besser sei, so ein Holz und solche Äste geschlossen zu transportieren. Das Holz sollte verbrannt oder in die Heißkompostierung gegeben werden. Fällungen seien jedoch nur bei Gefährdung der Verkehrssicherheit nötig. Ingwersen beruhigt außerdem: Die Krankheit ist nicht auf Menschen oder Tiere übertragbar.