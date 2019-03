Es ist fast wie in einer Pressekonferenz: Die Viertklässler in Strohbrück stellen dem Besuch aus der Redaktion der Kieler Nachrichten so routiniert Fragen, dass der kaum dazu kommt, eine zu beantworten, bevor die nächste gestellt wird. Zum Abschluss von MiSch wollen die Schüler noch einiges wissen.