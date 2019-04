Flintbek

Seit September 2018 absolviert Rashed Asaed sein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) in der evangelischen Kindertagesstätte Flintbek. Bis Ende August dieses Jahres wird er noch da sein. Die Kita sucht jetzt einen Nachfolger.

Asaed spielt mit den Kindern viel

Asaeds Hauptaufgabe: Spielen. Malen, Fußball spielen, Bücher anschauen: „Ich lese den Kindern vor, wenn die Geschichte einfach ist. Wenn sie zu schwierig ist, erzähle ich, was auf den Bildern zu sehen ist“, sagt Asaed. Er begleitet die Kinder bei den Mahlzeiten und hat, wie alle 15 Mitarbeiter der Kita, auch mal Küchendienst. „Da bringe ich nach dem Mittagessen die Teller weg und räume auf.“

Der FSJler stammt aus Syrien

Aufgewachsen ist Asaed im syrischen Idlib. Dort machte er seit einem Jahr eine Ausbildung zum Koch, als seine Familie aufgrund des Krieges 2012 in die Türkei floh. Hier arbeitete Asaed drei Jahre in einem Restaurant. „Bis zu 15 Stunden am Tag“, erzählt der 23-Jährige. 2015 kam er alleine über Griechenland nach Deutschland, seine Eltern und seine vier kleineren Brüder hat er seitdem nicht mehr gesehen. „Wir haben über Whatsapp Kontakt.“

Der 23-Jährige ist ein "Kindermagnet"

Zunächst war Asaed in der Erstaufnahmestelle Neumünster, später kam er nach Schönhorst. Inzwischen teilt er sich eine Wohnung in Flintbek mit einem Freund. Während er auf einen Platz in einem Deutschkurs wartete, machte Asaed ein Praktikum in der Kita. „Ich habe schon in der Unterkunft viel mit den kleinen Kindern gespielt.“ Auch in Syrien habe er mal auf seine jüngeren Geschwister oder Nachbarskinder aufgepasst.

„Rashed ist ein Kindermagnet“, sagt Julia Wendt, die Leiterin der evangelischen Kita Flintbek. „Normaler Weise fremdeln kleine Kinder ja erstmal etwas.“ Bei Asaed sei das nicht der Fall. „Er ist sehr empathisch, das merken die Kinder.“

Für Asaed ist durch das FSJ deutlich geworden: Er möchte eine zweijährige schulische Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten absolvieren, um dann weiter im Kindergarten zu arbeiten.

Die evangelische Kindertageststätte in Flintbek sucht ab 1. September 2019 erneut einen FSJler. Weitere Informationen unter 04347707821 oder per E-Mail an ev.kindergartenflintbek@kielnet.net

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.

Von Jördis Merle Früchtenicht