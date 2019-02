Brügge

Die Gemeinde Brügge war in der Vergangenheit aber in puncto Neuausweisungen sehr aktiv. Kärgel wies vor allem auf das „Brügger Eck“ hin, wo bis Ende 2019 mit den Mehrfamilienblocks die letzten der 34 Wohneinheiten entstehen. Zudem wird im Schmalsteder Weg ein Areal für vier Häuser geschaffen. Außerdem erwartet er in diesem Jahr auch den Startschuss für die Umgestaltung am Marktplatz. Die Central Bau Kiel will die Traditionsgaststätte Brügger Markt abreißen und 15 Eigentumswohnungen schaffen.

Brügge hat Potenzialflächen

Laut Landesentwicklungsplan hat die Gemeinde, in der über 1000 Bürger leben, durchaus Potenzial für eine weitere Entwicklung. „Um 15 Prozent könnten wir uns in den nächsten Jahren vergrößern“, so Kärgel. Flächen am Schmalsteder Weg und im Oberdorf sind langfristig auch mal anvisiert. Als Kommune wolle man aber vorsichtig vorgehen und die Infrastruktur „nicht überfordern“, wie es der Bürgermeister formulierte. 2018 werde sich die Kommune damit befassen, wo noch mittelfristig eine „ortstypische und Nachfrage gerechte Bebauung entstehen kann“.

Schuldenstand stieg auf 2,4 Millionen Euro

Die Gemeinde will in diesem Jahr das Großprojekt mit der Gemeinde Bordesholm abschließen: an der Landesstraße 49 wird momentan das interkommunale Gewerbegebiet erschlossen. Deshalb ist der Schuldenstand der Gemeinde auf 2,4 Millionen Euro (1,7 Millionen allein für das Projekt) in die Höhe geschossen. Die Rücklagen belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Aber das erste Grundstück in dem Gewerbegebiet ist verkauft. Die Bordesholmer Firma Rohrleitungsbau Jensen hat ein 8500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und wird im März bauen, so Kärgel. Er geht davon aus, dass weitere Grundstücke im Laufe des Jahres vermarktet werden und die Schulden sinken werden.

