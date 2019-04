Flintbek

„Stillgestanden. Augen geradeaus.“ Bevor die Jugendfeuerwehr Flintbek am Dienstagabend mit den geplanten Übungen beginnt, wird zunächst die Anwesenheit der Mitglieder überprüft. Danach werden die Zehn- bis 17-Jährigen nach Alter in Gruppen unterteilt.

Die Älteren üben heute mit ihrem Ausbilder Teile eines Löschangriffs. So geht es mit einem Standrohr die Straße hinunter zum nächsten Hydranten. „Es ist wichtig, dass wir hier ordentlich arbeiten, sonst wird das Trinkwasser für die Anwohner verschmutzt“, erklärt Timo Solterbeck, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Flintbek.

Momentan hat die Jugendfeuerwehr ein Gerätehaus für sich allein

Zum Jubiläum hat die Wehr das Gerätehaus in Voorde zurzeit für sich. Die Freiwillige Feuerwehr Voorde ist aufgrund der Fusion mit der Wehr Großflintbek im Haus der Feuerwehr im Storchennest untergebracht. „Ich kenne in Schleswig-Holstein keine andere Jugendfeuerwehr mit eigenem Gerätehaus“, sagt Solterbeck. Der 39-Jährige ist seit 13 Jahren Jugendwart, gehört zudem zu den über 20 Gründungsmitgliedern der Flintbeker Jugendwehr.

Die jüngeren Mitglieder versuchen an diesem Abend, gemeinsam aus Holzklötzen einen Turm zu bauen. Das klingt zunächst nicht schwer, doch die im Kreis stehenden Kinder dürfen die Holzklötze nur mit einer Halterung berühren, die in der Mitte zwischen ihnen ist – und an dem für jedes der Kinder ein Seil befestigt ist. Bewegen lässt sich die Halterung nur, wenn die Wehrmitglieder koordiniert zusammenarbeiten.

Alle zwei Wochen wird gemeinsam geübt

„Solche pädagogischen Spiele sind zur Förderung der Gruppe“, so Solterbeck. Die Übungen beaufsichtigt er nicht alleine. Das Team der Ausbilder besteht aus acht Personen. Alle zwei Wochen treffen sich die 28 Mitglieder zum gemeinsamen Üben. „Jetzt im Winter haben wir viel Theorie gemacht, etwa zu Fahrzeugen und Geräten. Auch Knoten wurden geübt“, sagt Solterbeck.

„Die Jugendfeuerwehr ist für den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr sehr wichtig“, so Solterbeck. Neben dem Üben von Löschangriffen und Rettungseinsätzen gehören auch gemeinsame Freizeitaktivitäten wie ein Zeltlager zur Wehr dazu.

„Mir gefallen das Beisammensein und die Kameradschaft“, sagt Ole Grezella. Der 17-Jährige ist über seine Geschwister zur Wehr gekommen. „Ich will auf jeden Fall in der Freiwilligen Feuerwehr weitermachen.“

