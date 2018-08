Bordesholm/Nortorf

Die lange Trockenheit von Ende April bis Juli hat aber auch dem Mais stark zugesetzt. Verkümmerte und kleine Pflanzen, die zum Teil keine Kolben tragen. "Und manche Kolben sind nicht mal halb so groß wie in guten Jahren“, sagt Torsten Teegen, Vorsitzender des Bezirksbauernverbands Bordesholm-Kiel und selbst Maisproduzent. Er bezifferte die Ausfälle beim Mais bei sich und seinen Berufskollegen insgesamt auf bis zu 50 Prozent.

Verband: Schlechteste Getreideernte seit 1974

Der Bauernverband spricht von der schlechtesten Getreideernte seit 1974. Die Ausfälle brächten Probleme für die Landwirte. „Viele haben wegen des feuchten Herbstes keine Futterreserven mehr“, so der Bezirksbauern-Vorsitzende. Die Betreiber von Biogasanlagen, so wie er, müssten sich überlegen, was an Alternativgetreide in den Anlagen mit vergoren werden könne. Die Hoffnung der Bauern liegt jetzt auf einem milden und nicht so feuchten Jahresabschluss und einem kurzen Winter.

Für die Autofahrer heißt es jetzt: Vorsicht!

Die Lohnunternehmen wie Blunk (Rendswühren) oder Honermeier (Gnutz) fahren derzeit auf trotzdem auf Volllast hoch. „Es läuft an. Wir schicken acht Kolonnen am Tag von 7 bis 22 Uhr los. Insgesamt 130 Mitarbeiter sind im Einsatz. Zwei Kolonnen ernten auch nachts“, berichtet Jonas Ostermann von der Firma Blunck. In den Vorjahren habe der Startschuss für Mais immer so um den 25. September gelegen.

Jens Honermeier, der den 83 Jahre alten Betrieb in Gnutz leitet, geht trotz der teilweise kleinen Maispflanzen von einer vierwöchigen Dauer der Ernte aus. Vier Kolonnen mit 20 Gespannen sind bei ihm im Einsatz. Für die Autofahrer heißt das wieder äußerste Vorsicht und Geduld. Ab Sonnabend wird es dann rund um die Landesstraße 49 in Bordesholm voller. Die Biogas-Anlagen in Reesdorf und Loop werden beliefert.