Rendsburg

Der betroffene Los-Stand befindet sich direkt auf dem Rendsburger Willy-Brandt-Platz. "Aufgrund des Volumens der Diebstahlsmenge muss der Abtransport in der Nacht zum Sonntag in einem größeren Auto erfolgt sein", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die gestohlenen Stofftiere sollen diesen Exemplaren ähnlich sehen. Quelle: Polizei

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Telefonnummer 04331/208-450.

Von KN-online