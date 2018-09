Flintbek

Gegen 11 Uhr wurde am Sonntag der letzte Tag des Dorffestes eröffnet. Zu den Gästen gehörte auch Bürgermeister Olaf Plambeck, der gemeinsam mit Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger das gute Wetter für einen Bummel über die Festmeile nutzte.

In der Dorfstraße reihte sich ein Flohmarktstand an den anderen, das Angebot war vielfältig: Spielsachen für den Nachwuchs und Bekleidung in allen Größen war dort ebenso wie Deko im Retrostil oder ausgemusterte Lampenschirme zu finden.

Unkenruf war beim Kaufhaus Renner

Auch musikalisch konnte sich die Festmeile hören lassen: Vor dem Kaufhaus Renner lockte die Band Unkenruf wieder Publikum an, denn ein Dorffest in Flintbek ohne die Formation um Torsten Scheil ist kaum denkbar. Der Pop- und Gospelchor Rückenwind hatte seinen Auftritt vor Firma Brose, dort kamen auch Freunde der Jazzmusik auf ihre Kosten.

Mitmach-Aktionen der Vereine und Verbände

Wer kein Flohmarkt-Gänger ist, der konnte sich an diversen Mitmachständen von Vereinen und Verbänden informieren und Spaß haben. Beispielsweise beim Schützenverein: Spartenleiter Jürgen Meier erklärte dem Nachwuchs ganz in Ruhe, wie der Schießsport funktioniert. Der siebenjährige Ben aus Schönhorst beachtete alle Hinweise, und die ersten Treffer landeten auf der elektronischen Scheibe.

Nächstes Dorffest erst 2020

Hüpfburgen, Hau-den-Lukas, eine Kegelbahn, Glücksräder und viele Leckereien – der Edeka-Parkplatz bot wie in den Vorjahren ein Fest für alle Sinne. Marco Hauschildt und sein Team hatten gemeinsam mit der Wirtschaftsgemeinschaft wieder alles aufgeboten, was eine Festmeile braucht, um in guter Erinnerung bei den Besuchern zu bleiben. Und das für zwei Jahre, denn erst 2020 heißt es wieder: Dorffestwoche in Flintbek.

Von Sorka Eixmann