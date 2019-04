Nortorf

Das Pilgern eröffne einen anderen Umgang mit dem Glauben. Nicht der Pastor denke bei der Predigt von der Kanzel vor, während die Gemeinde still in den Kirchenbänken sitzt, sondern die Gläubigen kämen physisch und gedanklich selbst in Bewegung.

"Wir trauen dem Wort Gottes zu, dass es sich selbst in den Herzen Bahn brechen kann", erklärt Pastor Merten Biehl. "Jeder Gläubige ist ein selbst denkendes, vernunftbegabtes Wesen, das eine eigenen Beziehung zum Glauben entwickeln kann."

Pilgerstrecken sind drei bis fünf Kilometer lang

Die Strecken in den Stadtpark, nach Thienbüttel, in Richtung Gnutz und Bargstedt und nach Borgdorf-Seedorf sind jeweils drei bis fünf Kilometer lang. Zwischen Blüten und sprießendem Frühlings- und Sommergrün können die Gedanken spazieren gehen. "Wir können in der Schönheit der Natur Gott erfahren", so die Vikarin, die für jeden Pilgerdonnerstag rund zwei Stunden einplant.

Jeder Pilger nimmt ein Bibelzitat mit auf den Weg

Die Route beginnt in der Kirche mit einem Gebet. Dort wird als Impuls ein Bibelzitat ausgegeben, über das beim Wandern nachgedacht werden kann. Entschleunigen, sich dem Alltag entziehen, bewusst durchatmen, achtsam für sich und die Umwelt sein, sind die Ziele an den Abenden. Auf der Mitte jeder Strecke ist ein Sammelpunkt eingeplant. Zur Abrundung gibt es zum Abschluss in der Kirche einen Segen für alle Teilnehmer.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmer jeden Alters sind willkommen, auch Kinder. Feste Schuhe und zum Wetter passende Kleidung sind die einzige Voraussetzung. Pilgern im Sommer, jeweils donnerstags, 19 bis 21 Uhr, 25. April, 2. und 23. Mai, 6. Juni, Treffpunkt ist die St. Martin Kirche, Niedernstraße 2, Nortorf.

