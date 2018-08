Die Sommerpause neigt sich auch in der Kulturkate Molfsee dem Ende entgegen. Die nächsten Veranstaltungen stehen an, los geht es am Sonntag, 2. September, um 19 Uhr mit der Frauenband CoeurBalla, die in der Räucherkate vom Drahtenhof für leidenschaftliche Rhythmen sorgen will.