Wenige Tage vor Schulbeginn ist der Gebäudetrakt mit den Fachräumen in der Nortorfer Gemeinschaftsschule noch fest in Handwerkerhand. Die Modernisierung der Fachräume kann nicht komplett abgeschlossen werden. Der Unterricht soll aber laut Schulverbandsvorsteher Jochen Runge am Montag starten.