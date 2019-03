Bordesholm

„Das ist im Baugesetz verankert“, erklärte die BIG-Projektbegleiterin Sigrid Nieswandt im Finanzausschuss. Bereits 2017 waren die Besitzer bei einer Eigentümerversammlung über die finanzielle Beteiligung informiert worden.

20 Millionen Euro wurden investiert

2001 startet die Gemeinde mit der Umgestaltung des Zentrums. Über 20 Millionen Euro flossen seitdem in Projekte wie beispielsweise das neue Rathaus, Umbau von Bahnhofsplatz und Einkaufsstraße sowie auch in den Kreisverkehr an der ehemaligen Post. 2018 ist die Städtebauförderungsmaßnahme beendet worden.

Gutachterausschuss legte Wertsteigerung fest

Mittlerweile liegt die Bewertung durch den Gutachterausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde vor. „Je Quadratmeter ist eine Wertsteigerung von 4 bis 9,60 Euro bestimmt worden“, so Sigrid Nieswandt auf Nachfrage. Die höchsten Wertsteigerungen sind im inneren Zentrum des Sanierungsgebiets zu finden.

41 Eigentümer im Zentrum sind betroffen

Insgesamt gehören 23 Grundstücke mit 41 Eigentümern zum Areal. Bei neun Flächen haben die Besitzer bereits im Oktober/November 2017 eine Ablösesumme gezahlt. 59 000 Euro sind überwiesen worden. Einen Zahlungsvorteil hatten die Eigentümer nicht durch ihre frühzeitige Bezahlung. Allen war dies in einer Versammlung im September 2017 angeboten worden. Bescheide werden jetzt für 14 Grundstücke erstellt.

Insgesamt beteiligen sich die Besitzer mit 212 000 Euro, das entspricht einem Anteil von einem Prozent an der Städtebauinvestition, so Nieswandt, die die Zahlen im Ausschuss präsentierte. Die davon noch offenen 153 000 Euro kommen der Gemeinde aber nur zu einem Drittel zugute. Die anderen beiden Drittel teilen sich Land und Bund.

