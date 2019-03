Eisendorf

Auf der Hauskoppel von Sven Krämer in Eisendorf wurde am Donnerstagmorgen ein neues Storchennest aufgestellt. Der glückliche Besitzer des neuesten Brutplatzes im Kreis Rendsburg-Eckernförde fuhr mit Thomas Henningsen von der SH Netz AG per Hubsteiger in zwölf Meter Höhe, um das Nest für den ersten Storch einladend vorzubereiten.

Storchennest soll benutzt aussehen

Storchberater Jürgen Lustig vom Naturschutzbund ( Nabu) hatte Sven Krämer geraten, den Nistplatz mit 1,50 Meter Durchmesser für Störche attraktiv zu gestalten. Also wagte sich Krämer in die Kabine des Hubsteigers und spritzte in luftiger Höhe ein paar weiße Farbkleckse auf das von ihm selbst gebaute Reisig-Nest. Mit der Farbe sollen Kotreste imitiert werden. Denn die Zugvögel bevorzugen Nester, die aussehen, als seien sie von anderen Störchen bevorzugt und bereits benutzt, erklärte Experte Lustig.