Lütjenwestedt

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus gegen 14 Uhr in Lütjenwestedt (Kreis Rendsburg) entstand am Sonnabend ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro.

Verletzt wurde niemand, die beiden Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler vermuten, dass heiße Asche, die in eine Mülltonne geworfen wurde, den Brand ausgelöst hat. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Von RND