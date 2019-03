Schacht-Audorf

Drei leicht Verletzte hat es bei einem Feuer in der Nacht zu Dienstag in Schacht-Audorf bei Rendsburg gegeben. Im Keller eines Einfamilienhauses war vermutlich eine Waschmaschine oder ein Trockner in Brand geraten. Das teilte die Feuerwehr mit.

Ein Anwohner stürzte im Keller, als er dem Rauchgeruch nachgehen wollte. Durch die schnelle Hilfe eines Nachbars, der bei der Feuerwehr tätig ist, konnte er mit leichten Verletzungen geborgen werden. Der Feuerwehrmann und die Frau des Anwohners erlitten ebenfalls leichte Rauchgasvergiftungen.

Das Haus ist laut der Feuerwehr erst nach gründlichem Lüften wieder bewohnbar.

Von RND/cst