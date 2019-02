Mielkendorf

Selbst Bürgermeister Manfred Tank schleppte noch Stühle: „Mit so viel Interesse hatte ich nicht gerechnet, das ist großartig“, stellte er fest. Dörte Mattschull moderierte, auf dem Podium saßen Hermann-Josef Thoben (Amt für Ländliche Räume), Dörte Mehranshad ( BCS Planungsbüro), Britta Hingst ( Kreis Rendsburg-Eckernförde), Lutz Kraack ( Polizei Neumünster) und Jan Schaper ( Ordnungsamt Molfsee). Matschull betonte: „Bei der Dorfentwicklung kam immer wieder die Frage nach der Verkehrssicherheit besonders in der Dorfstraße auf. Wir wollen zeigen was geht und auch, was vielleicht nicht geht.“

170 Meter fehlen in der 30er-Zone

Britta Jensen ist stellvertretende Bürgermeisterin, sie brachte es mit wenigen Worten auf den Punkt: „Wir haben im Bereich der Schule eine 30er-Zone, dann sind 170 Meter nicht reduziert, bevor dann erneut eine 30er-Zone kommt. Wieso kann das Reststück nicht auch geschwindigkeitsreduziert sein?“, wollte sie wissen. Doch Britta Hingst wehrte ab: „Das ist nicht das richtige Forum, Entscheidungen zu diskutieren. Außerdem kenne ich ihr Dorfentwicklungskonzept nicht", gestand die Kreismitarbeiterin. Jensen hakte nach, denn: „Die Frage nach einer 30 in dem Bereich ist nicht neu, eine Schulfreundin von mir wurde vor Jahrzehnten bereits dort angefahren. Was ist seitdem passiert? Nichts“, ärgerte sie sich.

Ähnlich argumentierte Thorsten Bentzien: „Bei mir auf dem Grundstück ist bereits ein Mensch verstorben, es ist dreist zu sagen, wir hätten nur drei Unfälle gehabt.“ Auch Heidemarie Felgendreher schilderte ihre täglichen Erlebnisse in dem Bereich, Svenja Weiß macht sich ebenfalls Sorgen über die Sicherheit der Schulkinder und Spaziergänger, Anwohnerin Eva Koj ist die gefährliche Enge der Dorfstraße im Kurvenbereich ebenso wie die hohe Geschwindigkeit ein Dorn im Auge. „Täglich kommt es dort, direkt an meinem Atelier, zu Beinahe-Unfällen. Die Lkw weichen auf den Gehweg aus, das ist so gefährlich. Wieso kann die 30er-Zone nicht verlängert werden?“, wollte sie konkret wissen. Für Hingst stand fest: „30km/h gehen nur bei einer besonderen Gefahrenlage, das machen wir als Behörde nicht an den subjektiven Aussagen von Bewohnern fest. Wir sehen uns die Unfallzahlen an.“ Diese Aussage wurde mit Empörung in den Reihen der Bürger aufgenommen.

Schulleiterin Wiebke Horstmann bestätigt Gefahrenlage an der Dorfstraße

Unterstützung kam von Lutz Kraack: „Zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 gab es nur drei registrierte Unfälle.“ Jan Schaper warb in dem Zusammenhang dafür, alles – auch Beinahe-Unfälle – zu melden. „Wir nehmen ihre Aussagen heute ernst und wir nehmen sie auch mit“, versprach der Ordnungsamtsleiter aus Molfsee, der auch für die Anschaffung von Anzeigetafeln warb. Der Schulwegerlass weist eine 300 Meter lange 30-km/H-Strecke um Kita und Schule aus, der zweite Teil der Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich Kirchenweg bis Tannberg wurde auf Antrag der Gemeinde genehmigt. „Dazwischen sind 170 Meter, das ist doch unverständlich“, waren sich die Gäste einig. Auch Schulleiterin Wiebke Horstmann meldete sich. „Im Rahmen der Verkehrserziehung habe ich die Wege auch schon mit den Schulkindern abgelaufen, ja, das ist gefährlich“, betonte sie.

Für Britta Jensen steht fest. „Wir werden als Gemeinde weiter daran arbeiten, den Lückenschluss hin zubekommen.“

Von Sorka Eixmann