Ab dem 6. Mai rücken im Gewerbegebiet Tökshorst in Mühbrook die Baumaschinen zur Erschließung der letzten freien Grundstücke an. Für 15000 Quadratmeter entlang der Straße Am Mühbrooker Meer werden dann die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Zufahrten gebaut.