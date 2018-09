Westensee

Weinanbau im Norden? „Links wächst die rote Rebsorte Rondo, in der Mitte die rote Cabernet Cortis und rechts die weiße Solaris – alle sind besonders resistent gegen Pilzbefall“, klärt der nordische Wein-Pionier auf seinem zwei Hektar großen Traubenhang auf Deutsch-Nienhof auf.

Kleine aber feine Anbaufläche

Die Anbaufläche ist im Vergleich zu Rhein-, Main- und Moselverhältnissen klein – doch fein. „Wir spritzen nicht. Dieser Jahrgang wird der erste offiziell biozertifizierte nach Naturland-Standards sein. Wir sind damit die Ersten im Norden“, sagt der Öko-Winzer. Der Boden sei sandig-lehmig und enthalte viel Humus. Gedüngt werde seit Anbeginn nur mit dem Mist der Rinder. Die frische Luft im Norden und die geringe Anbaudichte machen die Trauben allgemein weniger anfällig für Krankheiten.

Der warme Sommer ist für den Winzer gut

2017 ging es dem Winzer aus Westensee schlimmer als vielen Landwirten in diesem Jahr: Totalausfall – zu nass, zu wenig Sonne. „Man braucht beim Weinanbau auch Glück. Können allein reicht nicht aus“, weiß von Hedemann-Hespen. In diesem Sommer kann er frohlocken: Am Wochenende zeigte das Refraktometer bei der Sorte Solaris bereits 98 Grad Oechsle; die roten Trauben liegen noch unter diesem Zuckergehalt.

Lese soll in zehn bis 14 Tagen beginnen

In diesen Tagen kommen die Netze über den Gewächsen zum Einsatz, denn die Wespen sind auch Weinliebhaber. In zehn bis 14 Tagen, so schätzt der nordische Winzer, soll auf dem Hang Rügestück mit der Lese begonnen werden. Aber nicht jeder Sommer ist für den an Tanninen reichen Rotwein warm genug. In manchen Jahren reiche es nur für Rosé. Wird 2018 wieder ein nordisches Rotweinjahr? Der Gutsbesitzer gibt sich betont zurückhaltend: „Das kann ich erst sagen, wenn ich die Flasche in der Hand halte.“

Ehemalige Meierei wird zur Weinstube umgebaut

Das einstige Getränk der Götter verändert den Gutsbetrieb. Zwar vermarktete Deutsch-Nienhof den Rebensaft oberhalb von zehn Euro pro Flasche auch bisher schon direkt, doch im kommenden Jahr sollen die Genießer die edlen Tropfen aus dem Norden auch mit Blick auf das denkmalgeschützte Hofambiente kosten können. Die reetgedeckte ehemalige Meierei von 1861 wird jetzt zur Weinstube mit Hofcafé umgebaut.