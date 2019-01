Kronshagen

Kronshagens Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) machte keinen Hehl daraus, dass er sich für die Umsetzung der neuen Ortsmitte über einen regionalen Partner freuen würde. Das Vergabeverfahren wird zunächst aber für alle Interessenten geöffnet. „Ausschließen können wir natürlich niemanden“, sagte Sander. Doch mit einer „klugen Ausschreibung“ könne man schon eine Richtung vorgeben, sagte der Rathauschef.

Für die Umgestaltung gibt es Fördermittel vom Land

„Die Ausschreibung soll Mitte des Jahres veröffentlicht werden“, sagte Luis Lange von der Hamburger Firma drost consult, die der Gemeinde beratend zur Seite steht. Neben dem Bürgerbeteiligungsprozess arbeite man parallel an den Ausschreibungstexten. Da es sich beim Umbau des Ortskerns um ein Sanierungsgebiet handelt, gibt es Fördermittel vom Land. Daher müssten die Ausschreibungstexte noch mit diesem abgestimmt werden, sagte Lange.

Ergebnisse aus Bürgerworkshop müssen noch weiter strukturiert werden

In die Ausschreibung fließen auch die Wünsche und Interessen der Kronshagener zu Nutzung und Gestaltung der Nordseite ein, die auf verschiedenen Veranstaltungen, zuletzt bei einem Bürgerworkshop am 19. Januar im Rathaus, gesammelt wurden. Moderator Wulf Dau-Schmidt gab einen ersten Einblick in die Ergebnisse, die noch weiter strukturiert werden müssen.

Konzeptbasiertes Verfahren soll bestimmte Investoren fern halten

Bei diesen kam erneut die Frage auf, wie man sich vor einem Investor schützen könnte, der die Fläche ausschlachtet und schnell weiter verkauft. Berater Lange wies in diesem Zusammenhang auf das konzeptbasierte Verfahren zur Auswahl des Investors hin. „Dabei bindet man sich nicht an den Investor mit dem meisten Kapital, sondern an denjenigen, der sich im Wettbewerb behauptet und das beste Konzept für den Ort gestaltet hat“, sagte Lange.

