In der Fußball-Landesliga Schleswig erwartet der starke Osterrönfelder TSV am heutigen Freitag den FC Reher/Puls. Auf Wiedergutmachungskurs geht der bisher enttäuschende Büdelsdorfer TSV in Brunsbüttel, während Aufsteiger Jevenstedt mit Stjernen Flensborg ein unbeschriebenes Blatt empfängt.