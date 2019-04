Nortorf

Herrenschneider-Ambiente mit Elle, Maßband und Nadelsteckkissen erwartete die Feuerwehrleute am Montagnachmittag im Gerätehaus allerdings nicht. Das Zentimeter-Maßband legte Die Firma hatte vorgesorgt. Jacken und Hosen in acht Größen zwischen XXS und 3Xl lagen fertig zur Anprobe parat. Nur, wer wie der stellvertretende Wehrführer Stefan Harder erkennbar längere Ärmel und Hosenbeine brauchte, als es das Standardmaß vorgab, wurde von Michael Herboth, Vertriebsmitarbeiter der Herstellerfirma S-Gard vermessen – dann auf den Zentimeter genau.

Rote Farbe dient der Sicherheit

2018 hatte Stefan Harder in der Stadtverordnetenversammlung die Anzüge vorgestellt, die zur persönlichen Schutzausrüstung ( PSA) der Kameraden zählen. „Wir hatten wegen der hohen Kosten vorgeschlagen, die Wehr in zwei Abschnitten einzukleiden,“ erinnerte sich Harder. Die Stadtverordneten wollten jedoch keine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Wehr schaffen und entschieden sich einstimmig für die gleichzeitige Erneuerung aller PSA.

Der Stoff in der Signalfarbe rot macht die Feuerwehrleute bei Einsätzen in der Nacht besser erkennbar. Bei Einsätzen auf der Autobahn A7, für die die Nortorfer Feuerwehr zuständig ist, ist das ein Plus an Sicherheit.

Feuerwehrmänner in Nortorf begeistert vom Tragekomforrt

Neu im Vergleich zu der alten Jacke ist ein Strickbündchen am Ärmel, der die Hände bis zu den Knöcheln vor Flammen schützt und standardmäßig ein Tunnel für einen Selbstrettungs-Haltegurt. Was Harder ebenfalls überzeugte, war die lange Lebensdauer: Alle Teile können ersetzt werden. Feuerwehrmann Wassili Braun war vom Tragekomfort begeistert. „Kneift nicht, passt gut, perfekt“, stellte er fest. „Die alte Jacke war dagegen wie ein Kartoffelsack. Bei Nässe sog sie sich voll und wurde immer schwerer.“

Zur Hydrantenschau im Juni sollen die PSA Bürgermeister Torben Ackermann vorgestellt werden.

