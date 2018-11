Nortorf

Das war dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Nortorf zu verdanken. Der Carport mit Schuppen und der Ford Escort brannten jedoch vollständig aus.

Der Alarm erreichte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte gegen 22 Uhr. Da hatte der Vorstand der Wehr gerade seine Vorstandssitzung in der Feuerwache beendet und konnte sofort ausrücken. Heller Feuerschein wies den Kräften den Weg. Einsatzleiter Stefan Harder ließ umgehend Vollalarm für die ganze Wehr auslösen, so dass am Ende gut 30 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst Am Schulwald im Einsatz waren. Die vierköpfige Familie blieb unverletzt. Um sie kümmerten sich die Besatzung des Rettungswagens sowie ein Notfallseelsorger.

Sieben Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz bekämpften die Flammen. Mit einer Wärmebildkamera wurden im späteren Verlauf Glutnester lokalisiert. Um die zu löschen, mussten die Carport-Trümmer auch mit einer Motorsäge zerkleinert werden. Mit Hilfe der Drehleiter wurden Teile des Daches aufgenommen, um auch dort ein Aufflammen von Glutnestern zu verhindern.

Nach gut drei Stunden war der Einsatz beendet. Brandspuren am Dach und Giebel und ein zerborstenes Badezimmerfenster sind stumme Zeugen des Feuers. Das Wohnhaus blieb jedoch bewohnbar. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

