Flintbek

Insgesamt neun Container mit 261 Kubikmetern Schrott, ein Container mit Aluminium sowie diverse Edelmetalle wie Messing und Zink sammelte der Förderverein des Freibads Flintbek beim diesjährigen Schrottbaden ein.

Mit 500 Schraubeneimern wurden Kleinteile gesammelt

Zusätzlich wurden bei der siebten Auflage der Aktion alte Schrauben, Besteck und altes Werkzeug gesammelt. Dazu wurden rund 500 Schraubeneimer in Flintbeker Wohngebieten von Freiwilligen verteilt und wieder eingesammelt.

Dank an Helfer und Schrott-Spender

Mit dem Resultat der Aktion ist Fabian Rother vom Förderverein des Freibads zufrieden: „Über 260 Kubikmeter Schrott – das ist ein wirklich tolles Ergebnis.“ Rother dankt vor allem den Helfern: „Ohne die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die unermüdlich Schrott abgeholt, gesammelt und sortiert haben, wäre eine solche Aktion nicht möglich gewesen.“

Kai Trachsel vom Zimmereibetrieb Böttcher & Trachsel GbR, der die Schrottaktion von Beginn an unterstützt und begleitet, ergänzt: „Wir möchten uns natürlich auch noch einmal bei allen Flintbekerinnen und Flintbekern bedanken. Ohne ihre Schrottspenden würde es das Schrottbaden nicht geben.“

Einbruch im Freibad noch nicht aufgeklärt

Die Freude über das Ergebnis der Sammelaktion ist zwar groß, doch ein Ärgernis bleibt: Ende März wurden vom Freibadgelände mehrere Hundert Kilogramm Messing und Edelmetall gestohlen. Ein Dieb wurde dank eines Tipps zwar auf frischer Tat von der Polizei ertappt und Diebesgut sichergestellt werden.

Dennoch fehlt ein Teil des Metalls: „Es fehlen uns circa 300 Kilogramm Messing zu einem Kilopreis von etwas mehr drei Euro. Dem Förderverein ist also durch den Einbruch ein Schaden von mindestens rund 1000 Euro entstanden,“ berichtet Trachsel. Rother ist verärgert: „Das ist wirklich eine riesige Schweinerei. Zahlreiche Helfer und Spender engagieren sich für den guten Zweck und dann kommt sowas.“

Spendensumme wird beim Anbaden bekanntgegeben

Dennoch freue sich der Förderverein darauf, die Höhe des diesjährigen Schrottgewinns zu erfahren, so Rother. Wie hoch der Erlös der Aktion ist, gibt Trachsel bei der Übergabe des Spendenschecks an den Förderverein beim Anbaden am 26. Mai bekannt.

Von Jördis Merle Früchtenicht