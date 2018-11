Bordesholm

"Der Preisträger ist ein echter Überzeugungstäter, was die Energiewende angeht", sagte Jürgen Baasch, Vorsitzender des Handwerks- und Gewerbevereins (HGV), in seiner Laudatio am Dienstagabend in der Kundenhalle der Bordesholmer Sparkasse. Als Geschäftsführer habe Frank Günther seit seinem Dienstantritt im April 2005 die Bilanzsumme des gemeindeeigenen Betriebs auf fast 30 Millionen Euro fast verdreifacht. Außerdem: Von den 22 Millionen Kilowattstunden, die pro Jahr in die Haushalte in der Region fließen, werden 75 Prozent bereits regenerativ selbst erzeugt. Durch ein eigenes 1000-Dächer-Programm will er den Anteil in den nächsten Jahren durch neue Photovoltaikanlagen auf 100 Prozent steigern.

Unter der Regie von Günther sei in Bordesholm und sieben Umlandorten ein eigenes Glasfasernetz verlegt und ein neues Wasserwerk realisiert worden. Für den neuen 10 Millionen Euro teuren Batteriespeicher ist der VBB-Chef auch der Ideengeber, so Baasch. "Die Ökologie ist sein Lebensthema. Dabei weiß er aber auch, dass die Bürger einbezogen werden müssen, weil ohne sie die Energiewende nicht funktioniert." Und in vielen Vorträgen versuche er, sein Publikum durch Fachwissen zu überzeugen.

Mit Jörn Arp, Andreas Bente und Andreas Kiel ehrte der HGV drei langjährige Vorstandsmitglieder, die in der Vergangenheit immer wieder für den Titel Unternehmer des Jahres vorgeschlagen wurden, die Auszeichnung aber immer wegen ihrer ehrenamtlichen Vorstandstätigkeit abgelehnt hatten. Der Handwerks- und Gewerbeverein verleiht den Preis im zweijährigem Rhythmus. Vor Günther sind Jens Bülck, Uwe Eybächer, Birgit Heinzel, Thomas Kroll und Ralf-Dieter Ladwig mit dem Preis bedacht worden.

Prominenten Besuch hatte der Wirtschaftstag: Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras warb vor den 90 Gästen für seine Stadt, die er auch als Partner und Motor für die Region Mittelholstein sehe. Das Image Neumünsters habe sich in den vergangenen Jahren stark zum positiven verändert. Und durch die Millionen Besucher im Designer Outlet Center sei der Stadtname bekannter geworden. Tauras ist sich sicher, dass auch Bordesholm mit seinen Sehenswürdigkeiten von den Besuchern, die zum Teil mehrere Tage blieben, durch mehr Werbung profitieren könnte.

Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow erinnerte daran, dass mit Neumünsters Citymanagement bereits Kooperationen beim Veranstaltungskalender und bei der Akzeptanz der Neumünsteraner Gutscheinkarte bei 50 Geschäften in Bordesholm liefen. Büssow äußerte zwei Wünsche: eine Busverbindung nach Neumünster sowie eine bessere Präsentationsmöglichkeit für die Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule aus Bordesholm bei Werbeveranstaltungen für zukünftige Fünftklässler in Neumünster.