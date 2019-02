Kronshagen

Erst am Mittwoch habe sich ergeben, dass die zuständige Firma für die Baumfällarbeiten im Rahmen der Umgestaltung der Ortskern-Südseite in Kronshagen kurzfristig aktiv werden könnte, sagte Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Um späteren Problemen mit noch ausstehenden Genehmigungen aus dem Weg zu gehen, habe man sich im Rathaus kurzerhand entschlossen, die Baumfällarbeiten jetzt durchzuführen. Am Donnerstag wurden die Verbotsschilder aufgestellt, Freitag geht es den Bäumen an Bahnhaltepunkt, Parkplatz und im Grünbereich am Brunnen an den Stamm.

Stieleiche bleibt trotz Gutachten stehen

Unberührt von den Arbeiten blieben die großen geschützten Bäume in diesem Bereich, sagte Verwaltungschef Sander. Das betrifft zum Beispiel die beiden Stieleichen unmittelbar vor der Bäckerei in der Ladenzeile. Im Zuge der Planungen für die Ortskern-Südseite hatten zwei Gutachten unabhängig voneinander die Fällung einer Stieleiche empfohlen. Laut Experten kommt sie sich mit einem anderen Baum in die Quere.

Kronshagener sorgten sich um künftigen Baumbestand

„Es hatte sich im Laufe der Zeit eine gewisse Sorge bei den Kronshagenern über den zukünftigen Baumbestand entwickelt“, sagte Sander und verwies auf die besagten geschützten Bäume, die ohnehin nicht gefällt werden dürften. „Und wir haben uns auch dazu entschlossen, trotz der Gutachten die Stieleiche nicht fällen zu lassen“, sagte der Bürgermeister. Die Baumfällarbeiten und das resultierende Halteverbot sollen sich lediglich auf den Freitag beschränken.

Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.