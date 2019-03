Bordesholm

Honorare gibt es für die Teilnehmer an der Freiluft-Ausstellungsaktion nicht, betonen die Organisatoren Nils Claussen und Reinhard Koglin vom KVBL. Dafür bietet sich bei See & Art die Gelegenheit, das eigene Kunstwerk entlang des vor allem an den Wochenenden stark frequentierten Rundwegs präsentieren zu können – und damit vor jeder Menge Publikum. Als Kulisse dient der größte Teil der 5,2 Kilometer langen Strecke, ausgenommen ist der bebaute Teil zwischen Verwaltungsakademie und der Badestelle am Bordesholmer See.

Bis zum 1. Mai können sich Amateure wie professionelle Künstler beim KVBL bewerben, willkommen sind zudem Schulklassen und Akteure von außerhalb des Bordesholmer Landes. Die Aussteller verpflichten sich im Gegenzug, ihre Objekte, Skulpturen oder Installationen umweltverträglich und reversibel aufzustellen, dazu sind sie für den Auf- und Abbau verantwortlich. Und: wer sich zuerst anmeldet, hat die Chance auf die Filet-Abschnitte des Seerundwegs.

Aus Sicht der Organisatoren dürfte vor allem die Strecke rund um die Bordesholmer Klosterinsel zwischen Amtmannspark und Vogelwiese zum gefragtesten Bereich gehören. Die Idee für See & Art entstand auch vor dem Hintergrund der Kunstachse West-Ost: Bei der vielbeachteten Aktion im Sommer 2016 drapierten Künstler 80 Objekte und Skulpturen an Straßenlaternen quer durch den Ort.