Bordesholm

Der gebürtige Hoffelder war Forscher in dem südamerikanischen Land und ist dort eine ausgesprochen bekannte Persönlichkeit. Nicht nur mit dem Blumengebinde wird am 20. August gegen 17 Uhr der 170. Geburtstag Hans-Heinrich Brünings gefeiert. Im Anschluss an den Besuch auf den Friedhof wird im Gewölbekeller des benachbarten Klosterstifts Thomas Hefter aus dem Leben des 1848 in Hoffeld geborenen und 1928 in Bordesholm gestorbenen Brüning erzählen.

Brüning entdeckte die Pyramiden der Lambayeque-Kultur

Als Schiffsingenieur hatte er sich in Peru niedergelassen und verbrachte dort über 50 Jahre seines Lebens. Intensiv beschäftigte sich Brüning mit der Vorgeschichte seines Gastlandes und stieß bei seinen Nachforschungen im Norden Perus auf die Lambayeque-Kultur, eine ausgestorbene indianische Hochkultur mit Tempelpyramiden. Seine Entdeckungen sind dort in einem nach Brüning benannten Museum zu sehen. Auch im Hamburger Völkerkundemuseum sind Teile seiner rund 10.000 Funde umfassenden Sammlungen ausgestellt.

Neben der vom Kulturverein vor anderthalb Jahren gestifteten Gedenktafel erinnert in Bordesholm der Hans-Heinrich-Brüning-Weg an den Forscher, der in Peru einen ähnlichen Stellenwert besitzt wie der Troja-Forscher Heinrich Schliemann in unseren Breiten. Gäste sind bei der Blumenniederlegung und auch beim Vortrag willkommen.