Eine weiße Trennlinie zwischen Fahrbahn und Rad- und Fußweg, dazu ein „Parken-Verboten“-Schild bringen in Zukunft klare Verhältnisse in der Straße Am Denkmal in Langwedel. Der Bauausschuss beschloss, die Funktion des Streifens hervorzuheben, weil Pkw-Fahrer ihn offenbar für eine Parkfläche halten.