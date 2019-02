Bordesholm

Seit der Installation in den 1990er-Jahren hat sich in Bordesholm einiges verändert. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Die Post gibt es nicht mehr. Aber auch am ehemaligen Rathaus an der Holstenstraße sei die Beschilderung nicht optimal. „Es wird auf die Pflege Diakonie hingewiesen, auf Gemeindebücherei und Volkshochschule. Aber über die Pflegeeinrichtung Dat ole Rathuus gibt es keine Information. Da fahren aber viele Gäste hin", so Büssow.

Kapelle am Friedhof war Auslöser

Auslöser für die Überprüfung aller 34 Stationen im Ort war der Kirchengemeinderat der Klosterkirchengemeinde. „Der hat bei der Gemeinde angeregt, einen Hinweis am Lindenplatz, Ecke Kirchhofsallee, auf die Kapelle am neuen Friedhof mit in das System aufzunehmen“, sagte Büssow. Ein neues Schild kostet um die 40 Euro. Die Kosten für die Neuinstallation durch den Technischen Betriebshof sind da noch nicht berücksichtigt.

Lkw werden besser geleitet

Braucht ein Ort wie Bordesholm überhaupt ein solches Schilderleitsystem? Es sei für viele hilfreich, insbesondere Auswärtige, so Büssow nach einer kurzen Denkpause. „In dieser Größenordnung würde ich es aber heutzutage nicht mehr machen. Wenn wir es aber so haben, dann muss es auch ordentlich und sinnhaft sein.“ Außerdem sind die Hinweistafeln für Lkw-Fahrer eine gute Orientierung.

