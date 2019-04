Mühbrook/Bordesholm

Die Gemeinde Mühbrook am Einfelder See verfügt über ein eigenes Kanalnetz und entsorgt das Abwasser über Pumpen nach Neumünster. Die Schmutzwassergebühr wird immer für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet. Und es klingt paradox: Der gute Sommer 2018 und der daraus resultierende deutlich höhere Wasserverbrauch, beschert den Mühbrooker Haushalten jetzt die weitere Senkung der Abwassergebühr.

27200 Kubikmeter fielen in Mühbrook an

Ursprünglich war man in der Kalkulation von einer jährlichen Menge von 24 500 Kubikmetern ausgegangen. Im vergangenen Dürresommer haben aber auch die Mühbrooker deutlich mehr Pflanzen gewässert oder Rasen gesprengt und sind unter die Dusche gesprungen. Mit 27200 Kubikmetern sind über zehn Prozent mehr Frischwasser – danach wird das Abwasser berechnet – abgezapft worden. Das spülte mit 7 600 Euro mehr Geld als erwartet in die Abwasserkasse - und das kommt den Haushalten jetzt zugute.

Kanalsanierung war nicht so aufwändig

Aber nicht nur der gute Sommer ist nach Angaben von Bürgermeister Wulf Klüver für die Gebührensenkung Auslöser. „Für die Kanalsanierungen waren mal 370 000 Euro veranschlagt worden. Es sind aber nicht so viele Schäden wie befürchtet zutage getreten, so dass die Summe nicht gebraucht wurde. Auch das Geld geht nun wieder über die Gebührensenkung an die Haushalte zurück“, erläuterte der Gemeindechef.

Schmutzwasserentsorgung unterschiedlich geregelt

Im Amt Bordesholm ist die Abwasserentsorgung ganz unterschiedlich geregelt. Wie Mühbrook entsorgt auch Grevenkrug das Schmutzwasser außerhalb des Amts – es wird in die Kläranlage nach Blumenthal geleitet. Der Abwasserzweckverband Bordesholmer Land reinigt das Schmutzwasser für die drei größten Gemeinden Bordesholm, Wattenbek und Brügge sowie Bissee und Reesdorf im Klärwerk in Reesdorf. 600 000 Kubikmeter fallen in den fünf Kommunen pro Jahr an. Viele kleine Orte wie Negenharrie, Schmalstede oder Sören verfügen über eigene Klärteiche.

Groß Buchwald ist am günstigsten

Wegen der unterschiedlichen Strukturen gibt es auch bei den Gebühren ein starkes Gefälle. Am günstigsten ist die Entsorgung momentan in Groß Buchwald, wo seit 2015 nur 90 Cent je Kubikmeter gezahlt werden müssen. Es folgen Sören mit 1,16 Euro, Schmalstede mit 1,61 Euro und Mühbrook mit 1,76 Euro. Im Abwasserzweckverband sind 2,35 Euro fällig. Die Spitzenreiter in der Region sind Negenharrie mit 3,20 Euro und Grevenkrug mit 3,95 Euro.

Mehr aus Rendsburg lesen Sie hier.