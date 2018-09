Gemeinde soll sich am Defizit beteiligen

Rendsburg Friedhof Molfsee - Gemeinde soll sich am Defizit beteiligen Der Friedhof Osterfeld der Kirchengemeinde Molfsee arbeitet nicht auskömmlich. Alleine in den Jahren von 2011 bis 2016 lief ein Defizit von knapp 65.000 Euro auf. Seit drei Jahren verhandelt die Kirchengemeinde mit den politischen Gemeinden Molfsee und Mielkendorf einen „Defizit-Vertrag“.

Von Sven Janssen

