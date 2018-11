Groß Vollstedt

Bürgermeister Thorsten Ladewig bewertete nach einem Rundgang über den Markt in der Schule die Trennung des Gründer-Orga-Teams nach zehn Jahren besonnen. Standbetreiber hatten ihm berichtet, dass mehr Besucher als im vergangenen Jahr auf dem Markt waren. „Wenn zwei Märkte im Dorf sind, zieht das auch mehr Gäste von außerhalb an.“

Zweite Überraschung für Basarbesucher: Anders als angekündigt, fiel der Markt am Sonntag aus. „Veranstaltungen am Totensonntag zuzulassen, hat bundesweit hohe Wellen geschlagen. Das Amt ist in diesem Jahr auf alle Bürgermeister zugegangen und hat darauf hingewiesen, dass am Gedenktag für die Toten keine Basare stattfinden sollen,“ erklärte Mit-Organisator Christopher Schmidt. 2016 habe es ein richtungsweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs gegeben, das gewerbliche Veranstaltungen am Karfreitag untersagt. Seitdem sei das sensible Thema Veranstaltungen an Gedenktagen wieder im mehr in den Fokus gerückt, ergänzte Schmidt.

Der freie Platz in der Halle, an dem bislang Renate Ehmsen üppige Weihnachts- und Adventgestecke präsentierte, war schnell gefüllt. Die Organisatoren fanden mit Ute Matthießen aus Felde eine Nachfolgerin. Die 49-Jährige hatte eine Auswahl von Gestecken und Kränzen aus Tannengrün und Baumzweigen mitgebracht, die mit Kerzen, Federn und Christbaum-Kugeln dekoriert waren. Große Deko-Sternen aus Holzscheiben, von ihrem Mann handgesägt, ergänzten das Angebot.

Zu den neuen Ständen in der Halle und den zwei Klassenräumen gehörte die Schmöker-Ecke der 8d der Gemeinschaftsschule Nortorf. Die 13- bis 15-Jährigen verkauften gespendete Kinderbücher, Romane und Krimis, um damit ihre Klassenfahrt zu finanzieren.

