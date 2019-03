Rendsburg

Im Einkaufszentrum Eiderpark in der Friedrichstädter Straße ist am Sonnabend gegen 17.30 Uhr ein Feuer im Bereich der Fritteuse ausgebrochen. "Großteile des Einkaufszentrums waren sehr stark verraucht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Beim Eintreffen waren alle Personen aus dem Gebäude, vier Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden."

Die Feuerwehr Rendsburg war mit circa 30 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen am Einsatzort. Der Rettungsdienst sowie die Polizei war mit einen Großaufgebot am Einsatzort, da am Anfang noch unklar war, wie viele Personen verletzt sind.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, über die Höhe des Sachschadens könne derzeit keine Auskunft erteilt werden, sagte der Sprecher.

Von RND/kha