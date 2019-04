Der Freibeuter-Frühling in der Fantasterei Techelsdorf geht in die zweite Runde: Am Sonnabend, 27. April, und Sonntag, 28. April, lädt Arnulf Zurheide alle großen und kleinen Piraten wieder auf seinen Hof ein. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich alles um Freibeuter, Piraten und Klabautermänner.